美国金融：美联储叶伦称小型银行贷款增长，是经济改善迹象

基金产业：法国首轮投票后，投资国际股票的美国基金一周流入18亿美元
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
“在衰退之后的几年里减少放贷，之后我们看到社区银行贷款开始缓慢但稳步的增长，”叶伦说，“尽管这种贷款扩张必须保持审慎，但总体而言我认为这种增长表明了经济在改善，鼓舞人心。”
叶伦还表示，监管机构还需要做更多的工作，以防止下次危机发生时再度出现纳税人营救大型银行的情况，并称美联储正在密切关注大型银行是否仍过于依赖短期资金。
叶伦表示，为应对危机而实施的更为严格的监管环境，将针对社区银行进行“量身调整”，以便那些管理严谨、资产风险较低的社区银行，将受到较少的干预式监管。(完)
(编译 洪曦/王洋; 审校 张涛)
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。