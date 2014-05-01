美国金融：美联储叶伦称小型银行贷款增长，是经济改善迹象

“在衰退之后的几年里减少放贷，之后我们看到社区银行贷款开始缓慢但稳步的增长，”叶伦说，“尽管这种贷款扩张必须保持审慎，但总体而言我认为这种增长表明了经济在改善，鼓舞人心。”

叶伦还表示，监管机构还需要做更多的工作，以防止下次危机发生时再度出现纳税人营救大型银行的情况，并称美联储正在密切关注大型银行是否仍过于依赖短期资金。

叶伦表示，为应对危机而实施的更为严格的监管环境，将针对社区银行进行“量身调整”，以便那些管理严谨、资产风险较低的社区银行，将受到较少的干预式监管。(完)