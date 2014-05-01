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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 20:47 BJT

表格：美国3月个人支出增长0.9%，是2009年8月以来最大增幅

路透5月1日 -

以下为具体数据：

未经通胀调整：

3月 2月 1月 12月

个人所得 0.5 0.4 0.4 -0.1

个人支出 0.9 0.5 0.2 0.1

储蓄率(%) 3.8 4.2 4.3 4.1

经通胀调整：

个人消费 0.7 0.4 0.1 -0.1

耐用品 2.7 1.3 -0.5 -2.2

非耐用品 0.9 0.4 -0.9 0.4

服务 0.4 0.2 0.6 0.1

可支配收入 0.3 0.3 0.3 -0.3

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

3月 2月 1月 12月

较前月变动：

PCE物价指数 0.2 0.1 0.1 0.2

核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.1 0.9 1.2 1.2

核心PCE物价指数 1.2 1.1 1.1 1.2

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
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