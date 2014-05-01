表格：美国3月个人支出增长0.9%，是2009年8月以来最大增幅

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透5月1日 -
以下为具体数据：
未经通胀调整：
3月 2月 1月 12月
个人所得 0.5 0.4 0.4 -0.1
个人支出 0.9 0.5 0.2 0.1
储蓄率(%) 3.8 4.2 4.3 4.1
经通胀调整：
个人消费 0.7 0.4 0.1 -0.1
耐用品 2.7 1.3 -0.5 -2.2
非耐用品 0.9 0.4 -0.9 0.4
服务 0.4 0.2 0.6 0.1
可支配收入 0.3 0.3 0.3 -0.3
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
3月 2月 1月 12月
较前月变动：
PCE物价指数 0.2 0.1 0.1 0.2
核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.1 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 1.1 0.9 1.2 1.2
核心PCE物价指数 1.2 1.1 1.1 1.2
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
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