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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 20:45 BJT

表格：美国4月26日止当周初请失业金人数为34.4万人，预估为31.9万人

路透5月1日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周续请失业金人数为277.1万人(预估为270.8万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.0万人

* 一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/26/14 344,000 320,000 N/A N/A

04/19/14 330,000-R 317,000-R 2,771,000 2.1

04/12/14 305,000 312,000 2,674,000-R 2.0

04/05/14 301,000 316,500 2,741,000 2.1

03/29/14 332,000 321,000 2,750,000 2.1

03/22/14 310,000 319,250 2,838,000 2.2

03/15/14 323,000 329,500 2,814,000 2.1

03/08/14 319,000 331,250 2,869,000 2.2

* R--为修正值 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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