表格：美国4月26日止当周初请失业金人数为34.4万人，预估为31.9万人

中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
路透5月1日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周续请失业金人数为277.1万人(预估为270.8万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.0万人
* 一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/26/14 344,000 320,000 N/A N/A
04/19/14 330,000-R 317,000-R 2,771,000 2.1
04/12/14 305,000 312,000 2,674,000-R 2.0
04/05/14 301,000 316,500 2,741,000 2.1
03/29/14 332,000 321,000 2,750,000 2.1
03/22/14 310,000 319,250 2,838,000 2.2
03/15/14 323,000 329,500 2,814,000 2.1
03/08/14 319,000 331,250 2,869,000 2.2
* R--为修正值 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。