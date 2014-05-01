表格：美国4月24日止当周农作物出口销售报告--USDA

基金产业：法国首轮投票后，投资国际股票的美国基金一周流入18亿美元
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
路透5月1日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月24日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 214.9 219.5 434.4 321.0 219.6 31,272.2 26,492.0
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.6 133.7
玉米 938.0 13.8 951.8 1,091.7 16.3 44,057.2 16,749.8
高粱 297.3 0.0 297.3 298.8 0.0 3,958.5 1,476.9
大豆 -16.4 78.9 62.5 54.0 79.9 44,593.3 36,289.0
豆粕 140.9 0.0 140.9 167.2 0.0 9,054.6 8,675.5
豆油 0.5 0.0 0.5 3.6 0.0 583.9 831.8
皮马棉 6.2 0.0 6.2 6.2 0.0 652.7 823.9
陆地棉 31.4 48.9 80.3 34.5 48.9 9,154.3 11,752.5
稻米 11.8 0.1 11.9 12.2 0.1 2,738.6 3,014.4 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。