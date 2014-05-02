《台湾金融市场一周展望》F-再生恐浇熄F股投资热情，5月台股料由晴转阴

* F-再生事件难善了，短线跌幅一度逾30%

* 外资终止连买超与缴税影响，台股5月料陷整理

* 台债待非农数据与10年增额券标售变数厘清

* 汇市留意外资是否转向，央行在30.10阻升机率提高

记者 董永年

路透台北5月2日 - 台湾F-再生 遭美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）狙击，凸显跨境审计监理制度不足与求偿难度偏高的困境，恐降低股民对F股(外国来台第一上市股票)信心，上市热潮料降温。

营运中心均在海外，尤以大陆居多的F股，目前上市有37家、上柜22家，总市值已逾7,000亿台币。证交所希望今年至多有20家新股上市，较去年的10家倍增。金管会更考虑让不须经专案申请的陆资股东持股上限，由现行的30%放宽至50%，显示F股在资本市场的重要性日益增加。

不过在格劳克斯指出F-再生财报不实后，虽见主管机关信心喊话、公司负责人也自大陆来台说明，证交所亦派人前往大陆厂区实地访察，惟格劳克斯仍紧咬不放，继续指控F-再生的纳税金额以多报少。

今日F-再生股价震荡剧烈，盘中一度跌停，令累计跌幅逾三成。惟午后传出证交所稍后将公布实地查核结果，F-再生股价爆量打开跌停并在终场前锁住68.1台币涨停价作收，震幅约14%。

面对台湾首桩海外放空机构的狙击事件，会计师林越峰指出，根据现行规定，F股财报可委由台湾会计师所属事务所有合作关系的国际性会计师事务所执行查核，再由台湾会计师出具查核报告。但目前主管机关仅对本地的会计师事务所订有定期检查等审计监理机制，但却无法确保这些受委托国外会计师事务所的查帐品质，显示跨境审计监理制度的不足。

此外，投资人保护中心发言人赵顺生也坦言，F-再生事件，不管是放空机构与被狙击的公司，营运主体都是在海外，资产也都在海外，投资人要有心理准备，跨国求偿困难度比一般上市、柜公司来高，要实质获得赔偿有一定难度。

华南永昌投顾董事长储祥生指出，F-再生事件演变至今，已陷入各说各话的“罗生门”。且衍生出对F类股的信心危机，一时难以善了。未来F股的上市之路会更趋严苛，主管机关态度会偏向保守，且要求承销商负起全责。

“你(承销商)是帮他(F股)接生的，能不负全责吗?”他说。

一不愿具名的投信基金经理人则指出，投资F股的风险升高，短期内不会考虑将其列入投资组合。他也认为，F股的投资热潮已经降温，海外企业申请上市的意愿将受到影响。

全名为“亚洲塑胶再生资源”的F-再生，为废塑边角料循环回收再利用厂商，年处理可达50,000多公吨，系大陆地区最大的“EVA循环回收再利用产业化基地”。

格劳克斯研究曾在去年对中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 发布报告称，从市场调查数据、缴税记录等资讯判断，青蛙王子实际销售数字应比公告数据减少25%，并给予＂强烈卖出＂评级，导致股价重挫。

**股、债市料陷入整理**

除了投资F股信心产生动摇外，台股在外资结束连续26日买超并转为卖超，时序进入5月报税旺季，上市柜企业大股东申让持股缴税等因素影响下，分析师认为，台股料进入修正整理走势。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，以技术线型观察，月均线扣抵高点后下弯，且短期均线均下滑，短多结构遭破坏。指数应该会回测8,700点季线支撑，并在8,900点的月线区间内震荡整理。

兆丰投顾一不愿具名的分析师则认为，台股上档在8,900点的压力不小，时序进入5月，不排除有拉回整理的机会，后续可能回测8,600点附近的半年线支撑。

债市方面，交易员认为，今晚美国将公布4月非农就业数据，一般预料就业岗位将增加20万以上，要观察若是不如预期时，美债将做何反应。

“ (美国指标10年期公债)殖利率已经到2.60%了，难道会下到2.50%吗?”一位外商银行交易员说。

此外，交易员也观望下周五10年增额券103/6R的标售，由于标售后两周，还有第二次的10年增额券要开始发行前交易，此将考验买盘的胃纳。

一证券商交易主管认为，10年券103/6的供应量总共有1,100亿台币，实质买盘要锁住筹码并带动多头行情的难度不低，殖利率一旦向下，往往会引发更多的调节卖压。

交易员预估，下周五年期公债103/4 交投区间暂估在1.00-1.05%；10年期公债103/6R发行前交易 则看在1.50-1.55%。

一项路透调查显示，经济学家预计，美国4月非农就业岗位增加21万个。

**汇市留意外资是否转向**

本周来台币兑美元 温和趋升，但幅度十分微小，主因外资仍有小幅汇入，且出口商亦有月底对本币的需求襄助台币汇价。

然而月初出口商抛汇力道明显减弱，台股在外资转为卖超的疑虑下，虽然大盘指数仍稳在当前，在汇市则不见明显的外资汇入，交易员认为下周台币走势或仍在区间内来回，大幅变动的机会不大。

〞股市资金的流动还是影响台币汇价的关键...会注意外资是不是改变趋势。〞一本地银行交易员说。

此外，美联储最新会议的基调与上次相去不远，国际汇市反应平静，交易员认为除非今晚美国公布的4月非农就业数据出乎意料，否则美国经济复苏持续的基调不会改变，国际美元下周有可能稍为趋弱，但预料变动幅度也不会太大。

与台币具比价效应的韩元 近来在涨至趋近1,030元整数关卡附近时，也出现阻力，交易员因此估计，下周除非国际美元十分疲弱，否则台币跟涨韩元的空间同样受限。