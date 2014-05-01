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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 21:08 BJT

美股业绩：艾克森美孚首季净利超市场预期，得益于天然气价格上涨

路透5月1日 - 全球最大的上市石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil) 周四公布的季度获利轻松超过市场预期，因天然气价格上涨抵消了石油产量的下滑。

艾克森美孚公布第一季净利为91亿美元，合每股盈余2.10美元，上年同期分别为95亿美元和2.12美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股盈余1.88美元。

艾克森美孚第一季产量下降约6%至每日41.51万桶油当量(boed)，不过其表示天然气价格的上涨抵消了产量的下滑。

周三，艾克森美孚将季度股息提高10%。

艾克森美孚股价在周四盘前交易中上涨0.6%至102.98美元。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
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