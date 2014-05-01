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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 21:42 BJT

美国股市：开盘持平，因经济数据表现不一

路透纽约5月1日 - 美国股市周四开盘几乎持平，表现不一的数据令交易员鲜有追涨的理由。上一交易日道琼工业指数创下了纪录收盘高位。

道琼工业指数 升4.68点或0.03%，报16,585.52。标准普尔500指数 涨0.92点或0.05%，报1,884.87。Nasdaq综合股价指数 涨4.085点或0.1%，报4,118.641。(完)
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