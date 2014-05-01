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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 22:01 BJT

更正-美国数据: 4月MARKIT制造业PMI终值报55.4，3月为55.5

尽管该指数依旧低于2月创下的2010年5月以来高位，但仍高于1月的53.7，暗示严寒气候的负面影响开始减退。

Markit表示，就业分项指数从3月的53.9下跌至53.7，为三个月最低水平。产出分项指数从57.5上涨到58.2。新订单指数亦上升。

“制造业产出和新订单的上升趋势表明，在今年第一季GDP仅录得0.1%的环比成长年率之后，应该会出现反弹。”Markit首席经济学家Chris Williamson说。(完)
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