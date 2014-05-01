表格：美国3月建筑支出增加0.2%，预估为上升0.5%--商务部

重温稿-路透调查：台湾第一季经济成长率料达2.45%，出口回温

* 公布数据：第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)上午8:30 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.45% 路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透 调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走 弱。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。 台湾3月出口金额 连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%， 大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台 湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。 台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：