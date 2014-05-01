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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 22:11 BJT

表格：美国3月建筑支出增加0.2%，预估为上升0.5%--商务部

路透5月1日 - 美国商务部周四公布，美国3月建筑支出增加0.2%，至9,425亿美元，预估为上升0.5%。2月建筑支出修订后为下降0.2%，前值为增加0.1%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　3月 2月 14年3月/13年3月 整体支出 　 0.2 -0.2 8.4 民间支出 　 0.5 -0.2 12.5 公共支出 　 -0.6 -0.1 -0.8(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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