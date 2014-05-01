美国各类经济指标总览--2014/5/1

《中国报摘》--中国证券报4月28日
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。
美国商务部周四公布，美国3月个人所得较前月增加0.5%(预估为增加0.4%)，美国3月核心PCE物价指数较前月上升0.2% (预估为上升0.2%)。 美国劳工部周四公布，最新一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)，上周修正后为33.0万人。 美国商务部公布，美国3月建筑支出增加0.2%，至9,425亿美元，预估为上升0.5%。2月建筑支出修订后为下降0.2% ，前值为增加0.1%。 美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数升至54.9，为12月以来最高，略高于路透访问分析师预期的54.3，3 月为53.7。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (3月) 6.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加19.2 (3月) 增加19.7 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 实质所得(%) +0.3 (2月) 持平 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (3月) -0.1 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.6 (3月) -0.2 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差423.0 (2月) 逆差392.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.7 (3月) +1.2 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.4 (4月26日当周) 33.0 (4月19日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字370 (3月) 赤字1,935 (2月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (2月) +0.4 (1月) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 94.6 (3月) 92.0 (2月修正值) 建筑许可(万户) 99.0 (3月) 101.4 (2月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) 1.6 (2月) －1.0 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.6 (3月) +2.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (3月) 54.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) +0.6 (3月) +0.9 (2月) 出口物价(%) +0.8 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
--中国银行业人士表示，监管部门对银行理财资金违规流入房地产也查得特别紧。银监会近日连续下发关于银行业风险防控的文件，并开展一系列专项整治，房地产风险成为重点排查领域。多家银行的对公信贷业务负责人表示，目前开发贷业务并未停滞，但全面收缩的势头相当明确。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
* 公布数据：第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)上午8:30 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.45% 路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透 调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走 弱。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。 台湾3月出口金额 连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%， 大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台 湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。 台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：