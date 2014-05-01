美国各类经济指标总览--2014/5/1

美国商务部周四公布，美国3月个人所得较前月增加0.5%(预估为增加0.4%)，美国3月核心PCE物价指数较前月上升0.2% (预估为上升0.2%)。 美国劳工部周四公布，最新一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)，上周修正后为33.0万人。 美国商务部公布，美国3月建筑支出增加0.2%，至9,425亿美元，预估为上升0.5%。2月建筑支出修订后为下降0.2% ，前值为增加0.1%。 美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数升至54.9，为12月以来最高，略高于路透访问分析师预期的54.3，3 月为53.7。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (3月) 6.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加19.2 (3月) 增加19.7 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 实质所得(%) +0.3 (2月) 持平 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (3月) -0.1 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.6 (3月) -0.2 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差423.0 (2月) 逆差392.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.7 (3月) +1.2 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.4 (4月26日当周) 33.0 (4月19日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字370 (3月) 赤字1,935 (2月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (2月) +0.4 (1月) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 94.6 (3月) 92.0 (2月修正值) 建筑许可(万户) 99.0 (3月) 101.4 (2月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) 1.6 (2月) －1.0 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.6 (3月) +2.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (3月) 54.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) +0.6 (3月) +0.9 (2月) 出口物价(%) +0.8 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)