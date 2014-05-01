修正-金属期市：期铝和期铜走低，因中国PMI数据令人失望和美联储缩减购债

(修正内文第三段的错别字)
* 期铝跌至一个月最低，期铜触及两周低位
* 上海金属交易所周四和周五因假休市，LME周一休市
路透伦敦5月1日 - 期铝周四跌至一周低位，期铜触及两周最低，因中国制造业数据令人失望，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减货币刺激规模。
LME三个月期铜 收盘持平在每吨6,645美元， 稍早跌至4月16日最低6,591美元。
期铜周三下跌1%，抹去4月的涨幅，令铜价承压。期铜年内迄今累积下跌近10%。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，4月制造业采购经理人指数(PMI)自前月的50.3小幅升至50.4，不过数据稍低于路透调查预估中值50.5，其中新出口订单大幅下降，巩固了继首季成长放缓后，经济可能继续缓慢成长的忧虑。
三个月期铝 收跌0.8%，报每吨1,785美元，稍早跌至4月1日以来最低1,779美元。
美联储周三宣布进一步缩减购债100亿美元后，市场的流动性进一步减少。美联储未理会低迷的首季成长数据，对经济前景的评估总体正面。
市场成交萎缩，因中国和很多欧洲市场周四因劳动节假期休市。中国市场周五将继续关闭，伦敦金属交易所周一休市。
铜价处于低位引发低吸买盘，而中国国储局的买盘提振铜价前景，矿业咨询公司AME Group的分析师Matt Fusarelli表示。
AME Group预计，第二季铜均价为6,950美元，第三季度攀升至7,050美元。
四位知情人士透露，在全球铜价3月跌至数年低位后，中国国储局已购买了至少20万吨进口铜。
3-4月间的购买行动不包括在国储局1月完成的2014年进口30万吨铜的计划内。
三个月期锌 下跌1%，收报每吨2,020美元。三个月期铅 收跌0.8%，报每吨2,090美元。三个月期锡 回落0.4%，收报每吨22,860美元。三个月期镍 挫0.2%，报每吨18,285美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)