芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因获利了结和出脱看涨利差交易

路透芝加哥5月1日 - 美国大豆期货周四劲跌3.4%，为9月16日来最大单日跌幅，因五日连涨推高价格至九个月半月高位后，投资者获利了结。
交易商指出，在美国出口需求下降和美国国内供应紧张的担忧缓解之际，投资者出脱看涨利差交易。
倍受关注的7月/11月价差SN4-X4收窄30-1/4美分。
7月合约设在每蒲式耳15美元的止损卖单被触动后，跌势加速。交易商表示，价格跌穿周线低位后卖盘浮现。
美国农业部周四早上称，最新一周出口净销售美国大豆为-1.64万吨，包括中国取消5,000吨大豆订单，以及不知目的地的买家取消15.41万吨大豆，分析师往往认为目的地是中国。市场原本预期出口销售大豆-25至10万吨。
CBOT-5月大豆合约 收跌57-1/4美分，报14.73-1/2美元。
5月豆粕合约 收跌17.2美元，报每短吨486.7美元。5月豆油合约 跌0.96美分，报40.92美分。
今日CBOT大豆预估成交量为189,542口，豆粕为67,500口，豆油为82,078口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)