全球金市：金价连跌第二日，美联储缩减购债导致ETF黄金持有量骤降

* 强劲的美国消费者支出和制造业数据令金价承压
* 全球最大的黄金支持上市交易基金的黄金持有量大幅减少
* 白银/黄金的相对价格跌至三年半来最低
路透纽约/伦敦5月1日 - 金价周四下挫，因黄金支持的上市交易基金的黄金持有量再次下降，令金价延续上日的跌势，当日美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示对美国经济前景充满信心，且一如预期缩减月度购债规模。
美国3月消费者支出升幅为逾四年半来最大，且4月制造业活动加速，令美国经济积累动能的观点增强。金价因此承压。
1831GMT，现货金 下跌0.9%，报每盎司1,279.24美元，稍早触及1,277.09美元的一周低位。
纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金 跌12.50美元，收报每盎司1,283.40美元。路透初步数据显示，成交量为12万口，和30日均值基本一致。
美国劳工部周四公布，最新一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)，上周修正后为33.0万人。
黄金投资需求依然疲弱。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量周三减少4.19吨，至787.95吨，为4月16日来最大单日净流出。
现货银 下滑0.5%，报每盎司19.01美元。
黄金/白银价格比周四触及近68，为2010年8月来最高，使白银和黄金的相对价格降至逾三年半来最低。
现货铂金 下跌0.1%，报1,420.13美元。现货钯金 升0.4%，报810.50美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1283.40 -12.50 -1.0 1277.30 1293.00 107,605
COMEX白银期货 18.989 -0.130 -0.7 18.750 19.170 831
COMEX铂金期货 1427.50 -0.40 0.0 1412.10 1429.30 7,045
COMEX钯金期货 814.15 1.65 0.2 806.40 819.30 4,164
现货金 1284.06 -7.23 -0.6 1278.03 1292.60
现货银 19.010 -0.100 -0.5 18.870 19.220
现货铂金 1420.13 -1.87 -0.1 1411.50 1426.00
现货钯金 810.50 3.00 0.4 808.00 817.00(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)