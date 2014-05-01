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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 04:23 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.13%，Nasdaq指数上升0.31%

路透纽约5月1日 - 美国股市道指和标准普尔500指数周四小幅走低，因投资者在周五就业报告公布前态度谨慎，而网络股攀升扶助Nasdaq指数上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低21.97点，或0.13%，至16,558.87点；标准普尔500指数 收跌0.27点，或0.01%，至1,883.68点；Nasdaq指数 收高12.896点，或0.31%，至4,127.451点。(完)
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