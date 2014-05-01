国际油市：油价因供应充裕和中国数据而下跌，等待美国就业报告

中港个股：中国平安一季度净利增11.4%，互联网金融业务快速增长
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
* 最新一周美国初请失业金人数上升
* 中国PMI持稳，但未能消除经济增长忧虑
* 利比亚Zueitina港口本周恢复石油出口
路透纽约5月1日 - 美国原油周四小跌，因原油库存上升至纪录高位，交易商等待周五公布的美国非农就业报告；布兰特原油受压，因中国经济数据乏善可陈，且预期利比亚石油出口反弹。
一项路透调查显示，经济学家预计，4月美国非农就业岗位增加21万个，这可能会支撑原油需求。
但美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为34.4万人，多于预估的31.9万人。 这在非农就业报告周五公布前引发市场不安。
中国制造业采购经理人指数小幅上升，但出口订单减少，令对中国经济增长可能继续放缓的忧虑加重。
据称利比亚Zueitina港口关闭了约10个月后，周四开始为第一艘油船装运，消息向布兰特原油进一步施压。
周四公布的经济数据显示，美国3月消费者支出增加，且4月制造业活动加速，限制美国原油的跌幅。
布兰特原油期货 收跌0.31美元，报每桶107.76美元，盘中触及106.85美元的低位，此为4月8日来最低。
美国原油期货 收跌0.32美元，报每桶99.42美元，稍早下挫1美元，至98.74美元，在100日移动均线寻获支持。
美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存上升至迫近4亿桶，为1982年来最高。原油库存上升使美国原油较布兰特原油价差周四走宽至8.44美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
* 公布数据：第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)上午8:30 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.45% 路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透 调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走 弱。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。 台湾3月出口金额 连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%， 大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台 湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。 台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
路透台北4月28日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,310亿台币。 --财105-7期还本付息共300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共5,169亿台币： 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。