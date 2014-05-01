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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 04:46 BJT

国际油市：油价因供应充裕和中国数据而下跌，等待美国就业报告

* 最新一周美国初请失业金人数上升

* 中国PMI持稳，但未能消除经济增长忧虑

* 利比亚Zueitina港口本周恢复石油出口

路透纽约5月1日 - 美国原油周四小跌，因原油库存上升至纪录高位，交易商等待周五公布的美国非农就业报告；布兰特原油受压，因中国经济数据乏善可陈，且预期利比亚石油出口反弹。

一项路透调查显示，经济学家预计，4月美国非农就业岗位增加21万个，这可能会支撑原油需求。

但美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为34.4万人，多于预估的31.9万人。 这在非农就业报告周五公布前引发市场不安。

中国制造业采购经理人指数小幅上升，但出口订单减少，令对中国经济增长可能继续放缓的忧虑加重。

据称利比亚Zueitina港口关闭了约10个月后，周四开始为第一艘油船装运，消息向布兰特原油进一步施压。

周四公布的经济数据显示，美国3月消费者支出增加，且4月制造业活动加速，限制美国原油的跌幅。

布兰特原油期货 收跌0.31美元，报每桶107.76美元，盘中触及106.85美元的低位，此为4月8日来最低。

美国原油期货 收跌0.32美元，报每桶99.42美元，稍早下挫1美元，至98.74美元，在100日移动均线寻获支持。

美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存上升至迫近4亿桶，为1982年来最高。原油库存上升使美国原油较布兰特原油价差周四走宽至8.44美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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