美国股市：标普500指数在就业报告出炉前收平，网络股上涨

* Yelp业绩带动股价上涨，提振网络股

* 美国4月汽车销售强劲，美国非农就业告周五出炉

* 道指跌0.1%，标普500指数小跌0.01%，Nasdaq指数升0.3%

路透纽约5月1日 - 美国股市道指和标准普尔500指数周四接近收平，因投资者在周五就业报告公布前态度谨慎，而网络股攀升扶助Nasdaq指数上涨。

道指上日触及年内首个纪录收盘高位后，今日重回年初水平之下。

路透调查显示，经济学家预期4月非农就业岗位增速将为五个月来最快，该报告将可能进一步证明美国经济在严冬后重拾动能。

周四公布的数据显示，4月美国汽车销售增长，表明在冬季后销售反弹。通用汽车 急升1.2%，报34.90美元。

Facebook 上扬2.3%，报61.15美元，其他网络股也涨幅居前，受助于Yelp 业绩强劲推动股价暴涨9.8%，报64.02美元。

科技股在最近几周被抛售，因担心科技和生物科技“动能股”估值过高。Nasdaq指数在4月下跌2%，而道指和标普500指数同期小升。

在其他上涨的网络股中，TripAdvisor Inc 劲升3.4%，报83.50美元。

“部份成长类股正在回升。它们之前真的惨遭抛售，我认为股价反弹，是因为投资者认为，这些板块中部份企业估值良好的事实，＂Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说。

道琼工业指数 收低21.97点，或0.13%，至16,558.87点；标准普尔500指数 收跌0.27点，或0.01%，至1,883.68点；Nasdaq指数 收高12.896点，或0.31%，至4,127.451点。

艾克森美孚(Exxon Mobil) 对标准普尔500指数拖累最大，尽管其第一季盈利优于预期，但股价下挫1%，报101.41美元。

DirecTV Inc 大涨4.1%，报80.76美元，华尔街日报报导，美国电话电报公司 与DirecTV接洽，表达收购意愿。美国电话电报公司下滑0.3%，报35.58美元。