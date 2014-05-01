美国股市：标普500指数在就业报告出炉前收平，网络股上涨

中港个股：中国平安一季度净利增11.4%，互联网金融业务快速增长
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
* Yelp业绩带动股价上涨，提振网络股
* 美国4月汽车销售强劲，美国非农就业告周五出炉
* 道指跌0.1%，标普500指数小跌0.01%，Nasdaq指数升0.3%
路透纽约5月1日 - 美国股市道指和标准普尔500指数周四接近收平，因投资者在周五就业报告公布前态度谨慎，而网络股攀升扶助Nasdaq指数上涨。
道指上日触及年内首个纪录收盘高位后，今日重回年初水平之下。
路透调查显示，经济学家预期4月非农就业岗位增速将为五个月来最快，该报告将可能进一步证明美国经济在严冬后重拾动能。
周四公布的数据显示，4月美国汽车销售增长，表明在冬季后销售反弹。通用汽车 急升1.2%，报34.90美元。
Facebook 上扬2.3%，报61.15美元，其他网络股也涨幅居前，受助于Yelp 业绩强劲推动股价暴涨9.8%，报64.02美元。
科技股在最近几周被抛售，因担心科技和生物科技“动能股”估值过高。Nasdaq指数在4月下跌2%，而道指和标普500指数同期小升。
在其他上涨的网络股中，TripAdvisor Inc 劲升3.4%，报83.50美元。
“部份成长类股正在回升。它们之前真的惨遭抛售，我认为股价反弹，是因为投资者认为，这些板块中部份企业估值良好的事实，＂Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说。
道琼工业指数 收低21.97点，或0.13%，至16,558.87点；标准普尔500指数 收跌0.27点，或0.01%，至1,883.68点；Nasdaq指数 收高12.896点，或0.31%，至4,127.451点。
艾克森美孚(Exxon Mobil) 对标准普尔500指数拖累最大，尽管其第一季盈利优于预期，但股价下挫1%，报101.41美元。
DirecTV Inc 大涨4.1%，报80.76美元，华尔街日报报导，美国电话电报公司 与DirecTV接洽，表达收购意愿。美国电话电报公司下滑0.3%，报35.58美元。
美国劳工部周四公布，最新一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)，上周修正后为33.0万人。初请失业金的总体趋势仍直指就业市场正不断改善。美国3月消费者支出升幅为逾四年半来最大。 (完)
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
* 公布数据：第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)上午8:30 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.45% 路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透 调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走 弱。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。 台湾3月出口金额 连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%， 大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台 湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。 台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
路透台北4月28日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,310亿台币。 --财105-7期还本付息共300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共5,169亿台币： 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。