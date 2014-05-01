《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.53 +0.73 +1.53 2227356
搜狐 56.11 +0.94 +1.70 426421
网易 70.01 +1.92 +2.82 354968
百度 158.69 +4.84 +3.15 4048145
台湾
台湾积体电路 19.77 -0.33 -1.64 2292580
联电 2.19 +0.01 +0.46 328040
日月光 5.88 -0.03 -0.51 76952
硅品精密 7.46 +0.04 +0.54 647009
和信超媒体 1.18 +0.01 +0.85 184454
友达 3.74 -0.02 -0.53 77209
中华电信 31.47 +0.08 +0.25 26996
台湾国际航电 56.82 -0.28 -0.49 1407701
香港
中国移动 47.06 -0.37 -0.78 234549
中国联通 15.08 -0.25 -1.63 244733
中国电信 50.55 -0.67 -1.31 38178
中芯国际 4.14 -0.01 -0.24 13394
电讯盈科 5.29 +0.00 +0.00 2401
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 郑茵；审校 白云)