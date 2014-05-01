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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 07:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.53 +0.73 +1.53 2227356

搜狐 56.11 +0.94 +1.70 426421

网易 70.01 +1.92 +2.82 354968

百度 158.69 +4.84 +3.15 4048145

台湾

台湾积体电路 19.77 -0.33 -1.64 2292580

联电 2.19 +0.01 +0.46 328040

日月光 5.88 -0.03 -0.51 76952

硅品精密 7.46 +0.04 +0.54 647009

和信超媒体 1.18 +0.01 +0.85 184454

友达 3.74 -0.02 -0.53 77209

中华电信 31.47 +0.08 +0.25 26996

台湾国际航电 56.82 -0.28 -0.49 1407701

香港

中国移动 47.06 -0.37 -0.78 234549

中国联通 15.08 -0.25 -1.63 244733

中国电信 50.55 -0.67 -1.31 38178

中芯国际 4.14 -0.01 -0.24 13394

电讯盈科 5.29 +0.00 +0.00 2401

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 白云)
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