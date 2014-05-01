《美债周五展望》30年券收益率跌至11个月低位附近，聚焦非农就业报告

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 美国制造业指数上扬，但对市场的影响被建筑业支出所抵消

* 市场关注周五公布的美国非农就业报告

路透纽约5月1日 - 美国公债价格周四劲扬，推动长期公债收益率跌至数月低位，在至关重要的美国非农就业报告公布前，投资者继续回补空头头寸。

30年期公债收益率跌至11个月低位附近，而10年期公债收益率触及两个月低位。

周四公布的美国经济数据总体乐观，本应暗示公债价格将走低，而非上扬。

美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数升至54.9，为12月以来最高，略高于路透访问分析师预期的54.3，3月为53.7。 但美国商务部公布，美国3月建筑支出增加0.2%，至9,425亿美元，低于预估的上升0.5%。2月建筑支出修订后为下降0.2%，前值为增加0.1%。 两个数据对市场产生的影响被相互抵销。

“尽管ISM数据强劲，但股市仍走低，公债价格上扬，表明市场相对看空周五将公布的就业报告，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

部分分析师对债市为何对建筑支出数据反应更强烈感到不解，与ISM报告不同，该数据属回顾性数据，而制造业数据属最重要的数据之一。

Lyngen猜测，美国建筑业支出反弹力度不大，可能导致本已十分低迷的美国首季国内生产总值(GDP)数据被下修。

分析师称，在劳工部周五公布月度非农就业报告前，市场的头寸仍然偏空。由于欧洲和很多亚洲市场今日因劳动节假期休市，市场成交清淡。

一项路透调查显示，经济学家预计，美国4月非农就业岗位增加21万个。

在下午的交易中，指标10年期公债 价格上扬11/32，收益率报2.60%，周三尾盘报2.65%，收益率盘中触及3月3日以来最低2.59%。

30年期公债价格 上扬28/32，收益率从周三尾盘的3.46%降至3.40%，盘中跌至去年6月中以来最低3.39%。

交易商还表示，由于周三公布的数据显示，首季GDP仅小幅增长0.1%，导致部分市场人士进一步降低对4月非农就业报告强劲的押注，由此引发公债期权卖盘。

芝加哥期货交易所执行价在132 和134 的6月公债卖权的卖盘非常活跃；6月公债期货 升至135-15/32，稍早触及两个月高位。

“市场出现一定的轧空，”R.J. O'Brien and Associates的利率期货销售部董事总经理John Brady表示，“在看到GDP、楼市和建筑支出数据后，我们认为经济并非那么强劲。”

今日稍早公布的数据显示，美国3月消费者支出录得逾四年半最大单月增幅，增长0.9%，数据公布后，公债价格缩减跌幅。

另一项数据显示，美国劳工部周四公布，最新一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人)，上周修正后为33.0万人。 初请失业金的总体趋势仍直指就业市场正不断改善。(完)

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