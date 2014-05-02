《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月2日

*工商时报：

--财政史上最大规模的加税案过关，高所得者确定须多缴回馈税。立法院财委会昨日初审通过财政健全方案修法案，锁定年收入超过千万的高所得者、银行及保险业加税；财政部长张盛和推估，每年将增加633亿台币税收挹注国库。

--金管会主委曾铭宗昨日首度揭露，银行销售TRF（目标可赎回远期外汇）商品，总计超过一万家企业投资，其中有一成左右、即约1,000多家是一般企业，即总资产不到5,000万台币，并不是专业投资人，甚至出现一向形象很好的银行，也将TRF卖给一般中小企业，让他很惊讶。

--内政部将研议让民间建案透过调整容积策略，将增加分得一定比例的楼地板面积，纳入公益设施，奖励民间兴建社会住宅，供青年及弱势出租。

*经济日报：

--台塑 集团六轻四期扩厂计画环评卡关。环保署昨日审查六轻四期第九次环境影响差异分析报告，因环评委员及环保团体认为开发内容与原本需做二阶环评的六轻五期相同，决定全案送交环评大会，确认是否应重做规模较大的环境影响评估。

--经贸国是会议20人顾问小组名单出炉，据了解，近日在行政院长江宜桦确认名单后，即可召开首次筹备会议。政院预估，经贸国是会议可如期在7月登场，为台湾梳理出一条区域经济整合之路，及合理的两岸经贸关系。

--两岸两会互设办事机构再度取得进展，陆委会发言人吴美红昨日表示，两岸已针对派驻人员的行为规范交换意见，双方获致共识，不得从事情蒐及介入对方内部事务，换言之，陆方人员不得介入我方选举。

--报税月昨日揭开序幕，因应缴税需要，4月上市柜董监事、经理人等内部人，申让持股超过25万张，总申让金额破百亿、达107亿台币，创一年来单月新高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘