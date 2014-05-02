《全球重要经济事件一览表》--5月2日-5月9日

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5月2日(五)
暂无重要经济事件。
5月5日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
米兰--前欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)发布关于欧洲和欧盟怀疑论的新书。
德国汉诺威--德国央行理事会成员Joachim Nagel就货币政策和市场讲话(1500)。
卢森堡--卢森堡央行前总裁莫尔许在“欧元区的制度改革：进展与挑战”大会上讲话(1600)。
5月6日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(ECOFIN)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会。副秘书长玉木林太郎将发布在OECD年度论坛第二天发布该展望(0900)。
伦敦--Fathom货币政策论坛(0800)。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话。
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率决策会议。
5月7日(三)
芝加哥--第50届银行业结构和竞争年会(至5月9日)。演讲嘉宾包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美联储理事塔鲁洛。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至5月8日)。
东京--日本央行发布4月货币政策会议记录(2350)。
5月8日(四)
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1200)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在“美国青年一代的资产负债表：美国梦面临危机？”研究座谈会上致欢迎词(1800)。
布鲁塞尔--欧洲央行管委会会议，此后发布利率决议、召开新闻发布会。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行举行利率会议。
5月9日(五)
美国圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发布主题演讲。
新奥尔良--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在路易斯安那州银行家协会2014年大会讲话(1600)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席赫尔辛基大学的活动。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加银行业和金融业女性(WIBF)商业午餐会的小组讨论。
洛桑--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 戴素萍)