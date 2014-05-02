《香港报摘》--其他报纸重要消息5月2日

* 明报：

--内地网络影视龙头之一的乐视(LeTV)，早前已公布旗下超高清50寸4K电视机，以低价3,750港元来港推售。除了硬件吸引外，原来乐视更计划借庞大片库内容，进军海外，并拟以香港为桥头堡，最快第三季攻港。

* 星岛日报：

--华润集团前董事长宋林因涉嫌严重违纪违法，接受调查而落马，是次「华润风暴」的「风眼」，是润电 在2010年对山西金业的上百亿元并购案。内地媒体披露，润电当年绕过山西省政府文件，执意以65亿元人民币，收购原价仅需2.8亿元的山西金业3个煤矿。

* 苹果日报：

--猪肉生产商万洲国际上周推迟新股上市，打乱其集资偿债40亿美元贷款的大计。万洲几个月后要开始还第一批贷款，有接近银团的消息人士指，不担心万洲无能力还款，「借钱时本来就预2016年才上市」。

* 东方日报：

--腾讯 拆细前后，股价有机会「升多浸」，最乐观推测拆细后股价会涨三成。投行消息透露，对冲基金计划本月中股份拆细生效前，伺机趁低吸纳，亦会透过期权等衍生工具对冲风险。业界认为，散户可考虑「跟住大户搵食」，有机会摆脱「五穷」困境。

--恒生 今周推出的保本投资人民币存款，触发价与人民币离岸价（CNH）现价差距高逾1,700点子，意味人民币要在现水平再贬值逾2.6%，方得年利率5厘回报，否则回报仅0.1厘。惟市场称，除非内地经济严重放缓，否则可能性不大。

* 文汇报：

-- 招商局集团伙同澳洲Hastings Funds Management，以17.5亿澳元赢得全球最大煤炭出口港澳洲纽卡斯尔煤港98年的租约。据新南威尔士州最初的预算方案，租约估值为7亿澳元，但由于对澳洲基础设施资产的竞争激烈，导致支付费用逐步上升。最终的得标价格为27倍预期市盈率。

--前海管理局与央行深圳中心支行近日一份联合调查报告显示，一年多来前海跨境人民币贷款遇到一些问题，包括跨境贷款实际用款比例过低，只有34.24亿元人民币，且贷款利率呈逐渐上升趋势。导致这一结果的主要原因是放款主体过于单一、贷款用途限制过严、业务流程环节繁多等。

* 大公报：

--中国熔盛重工 建议发行10亿港元2016年到期的7厘可换股债券，初步兑换价为每股1.07元，较最后收市价折让约20.15%。假设悉数兑换可换股债券，可兑换约9.35亿股股份，占已发行股本约13.35%。(完)