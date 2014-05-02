东欧情势：IMF表示若乌克兰丧失东部领土，将有必要调整援助计划

路透华盛顿5月1日 - 国际货币基金组织(IMF)周四警告称，若乌克兰丧失东部领土，IMF将不得不重新制定对该国的170亿美元援助计划，并且需要额外资金。

IMF还称，俄罗斯购买乌克兰四分之一的出口产品，若两国关系恶化，可能进一步损害乌克兰经济，并迫使IMF理事会对周三批准的援助计划进行调整。

“如果与俄罗斯的长期紧张关系损害到出口、投资和经济增长，或对东部地区经济控制减弱导致财政预算收入减少，则需要重新调整计划并争取更多资金，包括向乌克兰的双边贸易伙伴争取，”IMF周四公布的专家报告称。

IMF在概括援助计划风险的同时还警告称，乌克兰政府承诺的全面改革划存在不确定性，特别是在5月25日大选以后，因这些改革举措中有很多都在政治上不受欢迎。

IMF对乌克兰的前两次援助计划都因为乌方未能履行经济改革承诺而暂停。这一次，IMF承诺每两个月对乌克兰的进展进行审查，下一次审查日期是在5月底。

IMF的援助计划应会启动另外一笔150亿美元的援助资金，这些资金来自世界银行、欧盟、加拿大等赞助方，目的在于帮助稳定该国经济。乌克兰正处于1991年独立以来最严重的一场内乱中。

**乌克兰须坚守改革承诺**

作为IMF两年期援助计划的一部分，乌克兰承诺维持弹性汇率，采用以通胀为目标的政策方针、稳定国内金融体系、提高能源价格并解决国营油气公司Naftogaz的亏损问题。IMF表示，Naftogaz的融资需求可能相当于今年GDP的4.1%。

乌克兰政府还必须实施结构性改革以改善企业环境，并对长期以来困扰乌克兰的腐败问题采取行动。

乌政府已经表示，从周四开始将天然气价格提高逾50%。

不过，IMF表示，鉴于乌克兰目前处境困难，对其表现的要求也会采取灵活标准。

IMF认为，关键是要乌克兰政府坚持改革承诺，即便是到了大选之后也应如此。(完)