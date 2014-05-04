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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 07:48 BJT

****主要国家经济指标预测--5月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     　 预估值       前值
    5月5日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                                4月            --       +0.2%
    0130  澳洲建筑许可                                     3月         +1.0%       -5.0%
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                              4月            --       +4.5%
                网络招聘广告                                              --       +1.3%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       5月          14.2        14.1    
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                3月         -0.2%       -0.2%
                               (较上年同期)                            -1.7%       -1.7%   
    1345  美国Markit服务业PMI                            4月终值          --        54.2
    1400  美国ISM非制造业指数                              4月          54.1        53.1      
              ISM非制造业企业活动指数                                   54.0        53.4
              ISM非制造业雇佣指数                                         --        53.6
              ISM非制造业新订单指数                                       --        53.4
              ISM非制造业价格指数                                         --        58.3
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段    　  现值      预估值
    5月1日(四)
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周         买超708        --
          外国投资日本股票(亿日圆)                                  买超1,959        --
    
    5月2日(五)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                         3月           +0.2%        -- 
    0130  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第一季           +0.9%     +0.5%
                                 (较上年同期)                           +2.5%     +2.1%
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         4月            55.8      55.5
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     4月            54.0      52.8
    0750  法国Markit制造业PMI                             4月            51.2      50.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                        4月            54.1      54.2
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           4月            53.4      53.3
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        4月            60.8      62.0
    0900  欧元区失业率                                    3月           11.8%     11.9%
    1230  美国非农就业岗位(万个)                          4月        增加28.8    增加21
              民间就业岗位(万个)                                     增加27.3    增加21
              制造业就业岗位(万个)                                    增加1.2   增加0.8
              失业率                                                     6.3%      6.6%
              平均时薪                                                   持平     +0.2%
              每周平均工时                                               34.5      34.5
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                         4月           627.4        --
    1400  美国工厂订单                                    3月           +1.1%     +1.4%
              耐久财订单                                                +2.9%        --
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.6%        --
              扣除国防的耐久财订单                                      +0.7%        --
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +3.5%        --
   
    5月4日(日) 
    2330  澳洲AIG服务业指数                               4月            48.6        --　(完)
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