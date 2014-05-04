主要国家经济指标预测--5月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.2% 0130 澳洲建筑许可 3月 +1.0% -5.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- +4.5% 网络招聘广告 -- +1.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 14.2 14.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.7% -1.7% 1345 美国Markit服务业PMI 4月终值 -- 54.2 1400 美国ISM非制造业指数 4月 54.1 53.1 ISM非制造业企业活动指数 54.0 53.4 ISM非制造业雇佣指数 -- 53.6 ISM非制造业新订单指数 -- 53.4 ISM非制造业价格指数 -- 58.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月1日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超708 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超1,959 -- 5月2日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 +0.2% -- 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.5% +2.1% 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 55.8 55.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 54.0 52.8 0750 法国Markit制造业PMI 4月 51.2 50.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 4月 54.1 54.2 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月 53.4 53.3 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 60.8 62.0 0900 欧元区失业率 3月 11.8% 11.9% 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加28.8 增加21 民间就业岗位(万个) 增加27.3 增加21 制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加0.8 失业率 6.3% 6.6% 平均时薪 持平 +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 627.4 -- 1400 美国工厂订单 3月 +1.1% +1.4% 耐久财订单 +2.9% -- 扣除运输的耐久财订单 +0.6% -- 扣除国防的耐久财订单 +0.7% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +3.5% -- 5月4日(日) 2330 澳洲AIG服务业指数 4月 48.6 -- (完)