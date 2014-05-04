主要国家经济指标预测--5月5日****

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.2% 0130 澳洲建筑许可 3月 +1.0% -5.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- +4.5% 网络招聘广告 -- +1.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 14.2 14.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.7% -1.7% 1345 美国Markit服务业PMI 4月终值 -- 54.2 1400 美国ISM非制造业指数 4月 54.1 53.1 ISM非制造业企业活动指数 54.0 53.4 ISM非制造业雇佣指数 -- 53.6 ISM非制造业新订单指数 -- 53.4 ISM非制造业价格指数 -- 58.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月1日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超708 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超1,959 -- 5月2日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 +0.2% -- 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.5% +2.1% 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 55.8 55.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 54.0 52.8 0750 法国Markit制造业PMI 4月 51.2 50.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 4月 54.1 54.2 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月 53.4 53.3 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 60.8 62.0 0900 欧元区失业率 3月 11.8% 11.9% 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加28.8 增加21 民间就业岗位(万个) 增加27.3 增加21 制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加0.8 失业率 6.3% 6.6% 平均时薪 持平 +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 627.4 -- 1400 美国工厂订单 3月 +1.1% +1.4% 耐久财订单 +2.9% -- 扣除运输的耐久财订单 +0.6% -- 扣除国防的耐久财订单 +0.7% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +3.5% -- 5月4日(日) 2330 澳洲AIG服务业指数 4月 48.6 -- (完)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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