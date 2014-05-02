《热点透视》美联储重视小型银行，新任理事或由社区金融专家出线

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio；编译 朱晓军

路透华盛顿5月1日 - 美国大型银行的监管当局的确也在关心小型银行。人们很容易认为，即使美国数以千计的小型社区金融机构消失掉，也没有人会怀念它们。不过美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦并未持这样的的看法，让小型业者得到宽慰。量身定制的法规，以及对大型金融巨头进一步监管从严，都证明了她的观点。

虽然资产规模在1,000万至100亿美元间的微型银行不是2008年金融危机的推手，但却共同承担了随之而来的痛苦。随着失业率飙升和企业倒闭，它们也跟大型同业一样遭受损失。因此，当局为惩罚银行业巨头而出台的新规，却让小型银行也跟着挨了一巴掌。所以它们辩称这简直就像是强迫无病之人喝药。

不过监管当局注意到了这种情况，而且叶伦也提出了几种方案，从而保证美联储新规不会瘫痪小型银行。除了认真研究其业务外，当局也可以对监管和法规进行调整，以确保监管得当。例如，社区银行不需要像摩根大通 或美国银行 一样采用复杂的信贷亏损模型。她还提到，美联储致力于设计一条新规，来管控花旗集团 等大机构所依赖的短期融资。

但是，美联储究竟为何需要担心这些小型银行？

首先，尽管它们资产在美国银行业占比仅为约19%，但大约7,000家小型金融机构却占到全部执业银行数量的98%。它们是小型企业和农场的主要贷款机构。尽管大型银行的企业客户业务更加出色，但倘若小型金融机构退出，它们在乡村和小城镇支持当地企业和社区的专业服务也可能消失不见。