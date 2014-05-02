台湾汇市：台币早盘实质价位略偏升，美非农公布前料波动不大

路透台北5月2日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘微幅走升。上日本地金融市场休市，美元因美联储(FED)声明略为趋弱，台币因而补涨至30.150附近后拉回，主要今晚美国仍有4月非农数据的公布，且亚币波动不大，台币也重陷整理。

汇银人士指出，股市资金的流动仍是近期台币走势的重要因素之一，今日台股 开盘走高，但汇市外资汇入并不明显，加上此前外资已转为卖超，台币交易员留神观察外资是否有明显转空的迹象，但料今日交投将趋于安静，待下周重新厘清。

“韩元没有怎么动，台币跟涨到这个位置(30.150)也很接近央行的防守区了。〞一位本地银行交易员指出。

交易员指出，台湾央行一向不乐见台币升值过快，目前在30.100位置料央行将较为积极防守，因此市场追价意愿不高，反而须留意外资动向及国际汇市的变化，若外资汇出带动台币贬值，速度及幅度均有加快的可能性。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.150-30.177，上日则在30.188-30.230。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币早盘略有折价；一个月远汇报价 早盘在30.155/30.170左右，上日纽约盘收在30.160。

据路透调查，美国4月非农就业岗位预计增加21万个，这比第一季月均增幅177,667个高出许多。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布继续缩减购债，淡然看待表现不佳的第一季国内生产总值(GDP)数据，对经济前景给出总体乐观的评估。

交易员观察市场动态：

* 韩元 在1,030元弱方来回，料难升破1,030整数关卡

* 台股 早盘走高，但未见外资明显汇入

* 出口商月初趋于安静

* 非农公布仍为变数之一，交易盘不活络

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.150-30.200

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