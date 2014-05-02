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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:46 BJT

香港数据：3月零售销售货值及货量按年分别跌1.3%和2.3%，连跌第二个月

路透香港5月2日 - 香港政府统计处周五公布，3月零售销售货值及销售货量按年分别下跌1.3%及2.3%，承接前一个月的跌势，受主要贵价品的销售在最近数季录得可观增长后下滑所拖累。

首季度的零售业总销货值按年则升4.2%，同期总销货量则升4.7%。

政府发言人表示，展望未来，良好的就业和收入情况，加上访港旅客持续增长，短期内应可为零售业务带来一定支持。

“不过，我们需要密切留意近期零售业务放缓的趋势会否持续，以及外围经济环境与旅客开支模式的转变，会否影响往后零售业销售的表现。”发言人称。

今年3月与去年同月比较，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌8.9%。其次为电器及摄影器材（销货价值下跌15.3%）；汽车及汽车零件（下跌11.9%）；杂项耐用消费品（下跌23.0%）；燃料（下跌5.9%）；以及鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌0.1%）。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2014年 3月 -1.3* -2.3*

2月 -2.2^ -2.1^

1月 +14.4 +16.7

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

　　　7月 +9.3 　 +8.7

6月 +14.7 +13.3

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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