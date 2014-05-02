香港数据：3月零售销售货值及货量按年分别跌1.3%和2.3%，连跌第二个月

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透香港5月2日 - 香港政府统计处周五公布，3月零售销售货值及销售货量按年分别下跌1.3%及2.3%，承接前一个月的跌势，受主要贵价品的销售在最近数季录得可观增长后下滑所拖累。
首季度的零售业总销货值按年则升4.2%，同期总销货量则升4.7%。
政府发言人表示，展望未来，良好的就业和收入情况，加上访港旅客持续增长，短期内应可为零售业务带来一定支持。
“不过，我们需要密切留意近期零售业务放缓的趋势会否持续，以及外围经济环境与旅客开支模式的转变，会否影响往后零售业销售的表现。”发言人称。
今年3月与去年同月比较，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌8.9%。其次为电器及摄影器材（销货价值下跌15.3%）；汽车及汽车零件（下跌11.9%）；杂项耐用消费品（下跌23.0%）；燃料（下跌5.9%）；以及鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌0.1%）。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2014年 3月 -1.3* -2.3*
2月 -2.2^ -2.1^
1月 +14.4 +16.7
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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