中国经济：有潜力保持中高速增长，今年重点推进利率市场化等改革--总理

路透上海5月2日 - 中国国家总理李克强最新表示，今后一个时期中国经济保持中高速增长是有潜力、有基础的，要坚定不移推进改革，其中包括完善金融市场体系，深化财税体制改革、加快转变政府职能和构建开放型经济新体制等。

最新《求是》杂志上刊发的李克强文章称，金融市场改革方面，今年重点要放宽市场准入，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小银行等金融机构，继续推进利率市场化，扩大金融机构自主定价权，和建立存款保险制度。

“中国经济发展已进入结构调整阵痛期、增长速度换挡期，到了爬坡过坎的紧要关口。不深化改革，发展就难有活力、难以持续，甚至可能陷入‘中等收入陷阱’，”李克强称。

他认为，去年中国经济避免了“硬着陆”，且保持了稳中向好的态势，很重要的因素是靠改革，而如果采取的是短期刺激政策，“不仅去年的结果可能会大不一样，而且今后几年的日子也许会更难过。”

而针对金融业改革，他认为，防范风险是金融业的永恒主题，要加强监测预警，做好及时控制风险的预案，但关键还是要通过深化改革开放，在可持续发展中防范系统性风险。

一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长为7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

而为稳住下行的经济增速，国务院近期连续出台定向微刺激措施，其中包括扩大对小微企业所得税优惠，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，确定深化铁路投融资体制改革，加快铁路建设，尤其是中西部铁路建设，降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率，和在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目。

**财税及经济体制等改革**

深化财税体制改革方面，李克强指出，要推进预算公开，要进一步加大预算公开力度，扩大预算公开范围，细化公开内容；推进税制改革方面，扩大营改增，2014年继续实行营改增扩大范围，2015年基本实现营改增全覆盖，及进一步完善增值税税制，完善增值税中央和地方分配体制，和实行增值税立法等。

他称，今年要走好第一步，除已经确定的铁路运输和邮政业实行营改增外，还要将电信业等纳入进来。同时，要清费立税，推进消费税、资源税改革，加快环境保护税等立法进程，继续降低小微企业税费负担。

构建开放型经济新体制方面，李克强表示，去年有一个重大探索，就是批准设立上海自由贸易试验区，下一步要研究扩大自贸区试点，具备条件的地方可以纳入试点范围。

还要大幅下放对外投资审批权限，建立以备案制为主的境外投资管理体制，确立企业和个人对外投资主体地位，实行谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险。

李克强还提到，要扩大内陆和沿边开放，抓紧制定丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路的相关规划和具体方案，重点推进与周边国家基础设施互联互通，打造孟中印缅、中巴经济走廊，沿线各地要找准定位、密切配合。要大力推动内陆与沿海沿边通关协作，把“关检合作”改革试点扩大到全国，加快提升中西部地区通关效率。