《MAGUIRE专栏》玉米多头莫将目光囿于美国，须提防别国丰产打压价格

**其他影响较大的玉米出口国**

在全球未来玉米交易中将起重要作用的其他国家有中国和印度。

中国是全球第二大玉米种植国和消费国，一直是市场的重要参与者。

但一直到最近，由于国内生产跟不上消费激增的步伐，中国才变成进口大国。(2013年中国玉米进口量为500万公吨，10年前只有2,000吨。)

不过，随着中国变成进口大国，国内粮食种植能力开始受到密切关注，土壤情况、播种时间以及管理方式的变化都令人关切，被看作可能导致生产能力大幅波动的信号。

到目前为止，中国主要玉米种植区的土壤湿度低于去年，但由于最心急的农户也还没有开始播种，因此当下要担心的可能是降雨太多而不是太少。播种后作物的生长进度应该与美国作物非常接近，因此所有目光仍将集中在6月以后种植区的状况上。

在谈论主要玉米交易国家时，印度很少受到重视，去年该国玉米出口量不到乌克兰的六分之一。

不过，最近10年来，印度的玉米产量增长逾50%至2,300万吨左右，且去年国内玉米库存翻了一番以上达到纪录高位，显然生产已经有能力持续超额满足国内需求，并有一部分余粮出口国际市场。

鉴于印度地理位置靠近多个南亚国家和中东地区，因此未来几个月该国的出口很可能在国际市场上占据重要地位。

即将到来的雨季对于未来一季作物的收成意义重大，正在形成的厄尔尼诺气候现象可能让许多地区的雨季降雨总量减少，对农业生产也十分关键。

不过，有充足的库存在手，播种工作也将在下个月展开，印度玉米出口增加，将会进一步提高国际市场上非美国玉米的供应。

正当玉米市场多头全神贯注于美国播种进度受阻之际，其他国家如此大量的供应可能会让他们大吃一惊，因而痛苦地想起：国际市场规模巨大且还在不断扩张，并不只有美国一家。(完)