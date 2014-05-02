路透基点：亚洲银行业者积极招募银团贷款人才--仲介机构

路透香港4月30日 - 以香港为主要据点的亚洲国家银行业者，目前比欧美同业更加积极延揽人才，希望扩充联贷团队规模，提高承办业务排名。

根据汤森路透旗下基点资料，自2009年以来，澳洲、中国、日本及新加坡的银行在香港联贷市场的牵头行排名居于领先地位，10年前则是由欧美银行占上风。

过去两年愈来愈多亚洲国家银行在香港成立新分支，企图切入香港银团贷款市场，中资银行尤其突出，像是民生银行、中国光大银行及平安银行。

“在新增分支及联贷市场活动增温情况下，我们预期将有更多来自亚洲国家银行的工作机会，”人力仲介公司Progress Executive Search执行董事Connie Leong指出。

亚洲国家银行目前所招募的联贷业务人员，多数是因为部门扩张或是成立新分支而增加的新职位，而欧美银行则只是填补人员离职空缺。

人力仲介业者表示，这些职位多数需要的是经验低于10年的贷款人员，因此有些职位的薪资比不上外资银行。

“我们看到中资银行及亚系银行在征人市场上比欧美银行更加积极。这未必代表他们会提供高薪，因为这主要要看职位及市场上人才供应状况，”仲介公司Michael Page地区总监Christopher Auckland称。

香港一名资历不到10年的银行联贷人员平均年薪可以高达180万港元(23.2万美元)，加上10-100%的红利奖金。

Michael Page指出，资历不到10年的香港银行联贷人员，平均年薪从略高于50万港元到180万港元，红利奖金则在25-40%。

资历超过10年者，底薪从130万港元到200万港元以上不等，红利为25-100%。

Progress Executive Search认为资历不到10年的银行联贷人员平均年薪在110万港元左右，资历更高的则有170万港元。

亚洲金融服务业的底薪增幅在3-5%，与2013年相似，但企业主现在愿意以12-20%的增幅挖掘外部人才。

“如果是从外面挖角，雇主愿意给多数金融服务专业人士的平均加薪幅度在12-20%，要看公司业绩及挖角对象的特定能力而定。奖金高低差别很大，要看职位及个人表现而定，也要考虑到公司的表现，” Auckland指出。

Progress Executive Search依照不同国家银行比较薪资水准，结果显示美系银行的薪资方案最高，中资及香港银行最低。

“亚系银行肯定有更多工作机会，特别是中资及台资银行，”Leong指出。“愈来愈多雇主向我们询问目前薪资趋势，这表示雇主愿意付钱得到对的人才。”(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)