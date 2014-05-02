版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 15:37 BJT

表格：瑞士4月PMI升至55.8，高于路透预估的55.5

路透苏黎世5月2日 - 周五公布的数据显示，瑞士4月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的54.4升至55.8。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2014年4月 2014年3月 2013年4月

PMI 55.8 54.4 50.2

路透调查预估中值为55.5。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐