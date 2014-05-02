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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 15:54 BJT

意大利数据：4月制造业扩张速度为三年最快，新订单亦增长强劲

数据高于路透预估中值52.8，且超过调查中全部13名分析师的预估。

新订单分项指数从3月的52.8升至54.9，亦为三年高点。就业以及产出分项均创至少三年来最高。

官方数据显示，意大利经济去年第四季增长0.1%，为2011年年中以来首次扩张。第一季国内生产总值(GDP)数据将于5月15日公布。(完)

(编译 石冠兰/王翔琼；审校 高琦)
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