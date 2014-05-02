版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:02 BJT

法国数据：4月制造业PMI终值降至51.2，景气复苏步伐放缓

但终值数据略优于初值的50.9，且连续两个月在荣枯分水岭50上方。

Markit称，新订单连续第二个月扩张，尽管速度较3月放缓；此外企业继3月稍稍增加聘雇后，4月却裁员。

“专家评估小组报告客户对展望继续持审慎态度，复苏似乎难以凝聚动能。”Markit资深分析师Jack Kennedy说。(完)

(编译 蔡美珍/张若琪 审校 张明钧/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐