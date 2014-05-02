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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:18 BJT

欧元区数据：4月制造业PMI终值升至53.4，制造业复苏范围扩大

终值略高于初值53.3，为连续第10个月高于荣枯分水岭50。

制造业产出指数跳升至56.5，上月为55.6。

“欧元区PMI在第二季伊始为欧元区制造业描绘出乐观前景，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。

“复苏变得愈来愈全面，因此很有希望更能持续，各个成员国的需求上升，互相刺激每个国家经济成长。”

产出价格指数跌至49.2，上月为49.3。

“产出价格连续第二个月下跌，决策官员将持续担忧通缩压力，”Williamson称。(完) (编译 石冠兰/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)
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