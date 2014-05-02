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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 17:07 BJT

表格：欧元区3月失业率报11.8%，2月修正亦也为11.8%--统计局

路透布鲁塞尔5月2日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区3月失业率为11.8%；2月修正为11.8%。

以下为数据详情

失业率(%) 13月3月 13年12月 14年1月 14年2月 14年3月

欧元区18国 12.0 11.8 11.8 11.8 11.8

欧盟28国 10.9 10.6 10.6 10.5 10.5

数据细节请连结欧盟统计局官网：

here (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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