台湾货币市场：期底最后一个交易日交投略显安静，下周料短率续处低位

* 期底最后一个交易日交投略显安静

* 一年期存单得标利率略低于预期

* 下周迈入提存期初料短率续处低位

记者 詹静宜

路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周五仍处低档。资金调度人士认为，今天为提存期底最后一个交易日，多数银行资金调度大致底定，令市场交投较趋清淡，而月底效应一过，短率已回归既有区间低位，至于今日标售的一年期存单利率则低于市场预期。

展望下周，资金调度人士表示，下周时序迈入新的提存期，尽管多数银行间期初将转趋负数操作，不过整体市场资金依旧偏松，下周交割一年期定存单1,200亿台币及28天期国库券预计300亿台币将能有效去化银行间过剩资金，料下周短率仍将续处区间低位。

“月底一过，市场到处充满了钱。〞一位大型银行交易员说。

稍早标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.52%，略低于市场预期的0.53%附近。 资金调度人员认为，目前市场资金过于宽松，得标利率稍低于市场预期。

另有大型银行交易员指出，今天为本提存期最后一个交易日，银行间因大致调度完成，对今日资金调度操作较趋保守，因此稍有急需资金调度的金融机构短率成交略靠向区间高位。

本地时间12:43，

--台币兑美元 中午收升7.9分，报30.179。

--台湾加权股价指数 涨0.73%，报8,856.02点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日在0.386%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.450%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日在0.38-0.46%。

**期底短票发票量少**

短票市场方面，一家大型票券商交易员表示，今天为提存期底最后一天交易，短票发票量很少，下周提存初发票量会较本周增加1-2成，惟月底效应过后，银行买气热络，票源依旧不足因应银行间需求，预估下周短票利率仍将盘旋低档。

“五月有缴税因子、六月底又有季报因素，短票利率会暂持于现有低位区间。”上述票券交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

周五央行存单到期量为2,875.50亿台币，存单发行金额稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,825.5亿台币，分别为周一8,378亿、周二2,468亿、周三1,919.5亿、周四3,960亿、周五1,100亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为386亿台币，累计超额准备为2,070亿台币、加计前期1%的超额准备为3,128亿台币。

**债券RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员认为，下周迈入新的提存期初，整体资金情势料更为宽松，RP利率将持续靠向区间低位，已有大型票券商预告下周将调降10天左右公司债RP利率1个基点。

交易员表示，今日整体投信端、寿险端资金都偏多，RP利率仍稳于低位；下周提存期初银行资金水位偏高，并转趋负数操作，RP利率可望续向区间低位靠拢，而下周有一年期定存单及国库券等大额交割紧缩因子，在旬初资金情势偏松的情况下料无碍资金调度。

一大型票券商交易员也指出，这次月底紧缩效应非常不明显，预计提存期初公司债RP交投利率更有下压的空间，且短票利率也陆续调降，RP利率则未见明显降幅，因此预告下周将调降10天内公司债RP利率1个基点至0.55%。

“ 想要趁胜追击一下，都忍那么久了。〞上述票券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。