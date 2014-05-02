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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 14:18 BJT

企业并购：辉瑞将对阿斯利康收购价提高至相当于每股50英镑

路透伦敦5月2日 - 美国药企辉瑞 周五表示，已将对英国药企阿斯利康 的收购价提高至每股50英镑(84.47美元)，并称阿斯利康正评估该提议。

阿斯利康稍早拒绝了一项对其估值略低于1,000亿美元的报价，合每股46.61英镑。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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