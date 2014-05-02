中国经济：铁路建设投资今年增至逾8,000亿，相关港股劲扬--消息

路透香港5月2日 - 据两位行业内人士周五透露，近期中国铁路总公司召开电话会议，明确将今年全年的投资总额增至8,000亿元人民币以上，设备投资额也将增至1,430亿以上，至少提高了230亿元。

这已是铁路投资年内第三次上调，此前由计划的6,300亿增至7，000亿，本次则增至8,000亿以上。

“对今年新投入运营的线路也有要求，确保达到7,000公里以上。“一位参别会议的人士称。

他表示，会议还传达了马凯副总理的指示，有四个确保，确保在建项目顺利实施；确保开工一批新项目；确保一批新线投入运营；确保工程质量和安全。

因中国正处于五一长假休息，暂无法联系铁路总公司给予明确回复。国内的财新杂志也报导了相关内容。

另有行业内人士称，该会议于4月30日召开，会议总体基调是投资不怕超，不怕冒；开工项目则由48项，增至64项；而新论证的项目在条件成熟时，年内也可开工。

受此消息影响，周五香港股市与铁路建设相关的股票普遍上扬。时至午盘，中国中铁 大涨7.8%；中国铁建 则升6.7%。

中国铁路总公司网站则显示，马凯近日调研了铁路建设施工情况，指出铁路仍然是综合交通运输体系的薄弱环节，加快铁路建设发展，是既利当前、又利长远，既促进经济发展、又惠及民生的大事。

“国务院决定进一步加大铁路建设力度，继续推进铁路投融资体制改革，多方吸收社会投资，适度扩大铁路固定资产投资规模、调增新线投产里程、增加新开工项目。”报导援引马凯的话称。

上述行业内人士还称，会议表示，发改委将负责协调各部委落实资金问题，铁总负责协调地方政府的资金落实。

业内人士则指出，此次追加投资，标志着铁路发展经过前几年低谷徘徊，重回历史快车道，8,000亿投资仅次于2010年8,426.52历史顶点。

“年底实际投资数有望创历史最高。”该人士称。

原铁道部部长刘志军去年因受贿、滥用职权案等被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此后铁路投资开始减速。（完）