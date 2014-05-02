美国个股：谷歌面临集体诉讼，被控“非法垄断”美国网络与移动搜索市场

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透5月2日 - 从事消费者权利事务的律师事务所Hagens Berman称，已针对谷歌 提起一项全国性反垄断集体诉讼，指控谷歌在美国“非法垄断”网路和移动搜索市场。
谷歌被控透过行动应用分销协议(Mobile Application Distribution Agreements，MADA)将应用程式预装在安卓(Android)行动装置，藉此扩大其在网路搜寻市场的垄断地位。
根据诉状，谷歌在预先置入应用程式方面所扮演的角色已经破坏了市场，使得三星电子 和宏达电 等厂商的产品价格被人为抬高。
谷歌则说，Android和谷歌搜寻引擎是可以分开各自单独使用的。
“可以只使用Android系统但不使用谷歌搜寻引擎，也可以只用谷歌搜寻引擎但不使用Android系统。自从Android系统推出以来，智慧手机市场竞争增强，消费者也因而有更多的低价选择。”谷歌发言人Matt Kallman对路透说。
代表消费者的律师Steve Berman却说，谷歌不是通过提供更好的搜寻引擎来独霸市场，而是用反竞争部署和操控市场来达到垄断。
本项诉讼是在加州北区美国地方法院立案，案件编号5:14-cv-02007-HRL。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)