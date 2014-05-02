欧洲已公布经济指标--2014/5/2

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 p +0.7 f +3.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.3 f +1.3% f 法国 第四季 +0.3% p -0.1% r -- 意大利 第四季 +0.1% f -0.1% r -0.9% f 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 p +0.5 f +1.6 p 德国 4月 -0.2 p +0.3 f +1.3 p 法国(HICP) 3月 +0.5 +0.6 f +0.7 意大利(HICP) 4月 +0.6 p +2.2 f +0.6 p 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 u-p +0.1 u-f +0.5 u-p 德国 3月 -0.3 持平 -0.9 法国 3月 -0.4 -0.1 -2.0 意大利 3月 -0.2 p 持平 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 12-2月 6.9 7.1 德国 4月 6.7 @ 6.7 r 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 3月 12.7 @ 12.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。