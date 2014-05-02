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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 15:28 BJT

全球贵金属：今年钯金价格将上探12年高位，铂金将测试1,700美元--GFMS

钯金需求去年触及GFMS在1998年开始该数据统计以来最高水准936.1万盎司后，应可再度上升，因汽车制造业进一步增加购买，以用于触媒转化器。

Tankard并称，俄罗斯国储释出该金属料在今年结束，进一步使市场收紧。

与此同时，根据GFMS计算，铂金料从去年的供应剩余48.6万盎司转为逾70万盎司的供应缺口，供应不足的数量为2002年以来最高。

GFMS称，即便罢工问题获得解决，铂金今年供应仍可能紧俏；预计铂金矿产出今年将减少15%，导致整体供应下降10%。

欧洲和美国的自动催化剂需求料成长；与此同时，2013年电子、石油和玻璃等行业需求疲软的情形料不复见。(完)

(编译 石冠兰/张涛/张若琪 审校 王洋)
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