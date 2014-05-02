全球贵金属：今年钯金价格将上探12年高位，铂金将测试1,700美元--GFMS

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
钯金需求去年触及GFMS在1998年开始该数据统计以来最高水准936.1万盎司后，应可再度上升，因汽车制造业进一步增加购买，以用于触媒转化器。
Tankard并称，俄罗斯国储释出该金属料在今年结束，进一步使市场收紧。
与此同时，根据GFMS计算，铂金料从去年的供应剩余48.6万盎司转为逾70万盎司的供应缺口，供应不足的数量为2002年以来最高。
GFMS称，即便罢工问题获得解决，铂金今年供应仍可能紧俏；预计铂金矿产出今年将减少15%，导致整体供应下降10%。
欧洲和美国的自动催化剂需求料成长；与此同时，2013年电子、石油和玻璃等行业需求疲软的情形料不复见。(完)
(编译 石冠兰/张涛/张若琪 审校 王洋)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。