重发-《离岸人民币综述》点心债价格率先反弹，成熟看待近期人民币急贬

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记者 李珊珊

路透香港5月2日 - 离岸人民币现汇价尚在一年半低点附近徘徊之际，点心债价格已早一步自低点回升，显示投资人无视于这波人民币剧贬，趁低吸纳具有投资价值的人民币资产。随着获批额度的国有企业投入一级市场，预料将为点心债市场带来新的看点。

本周以来已陆续见到央企中国诚通控股集团旗下的中国诚通发展集团 发行点心债[ID: nL3T0NO0EG]。另外，国企之一的日照港集团也准备透过香港子公司首次发行点心债，惠誉信评给其债券“A” 评级。

这两支债券都有中国农业银行开具信用证(SBLC)作为担保，进一步增强债券的信用质量。日照港集团点心债计划下周在香港及新加坡进行路演。

基金经理及交易商指出，尽管现汇仍频创新低，但跌势已较一季度底时和缓，市场咸认再急跌的可能性不大，这令点心债二级价格4月走出一波反弹，特别是先前备受打击的高收益债券，反弹幅度尤为明显，带动点心债相关基金的收益率回升。

海通国际资产管理投资董事苏耿贤指出，尽管高收益点心债年初波动较大，但其高票息可作为债券下跌时的缓冲。倘若人民币未再进一步贬，点心债的风险偏好将会再度提高，央企债券或投资级债券可作为市场波动下的投资配置之一。

“（4月）点心债出现一波超跌后的回涨后，可能出现短暂休息或小幅回档。但只有人民币汇价没有再加速大贬，流动性充裕以及较低的融资成本仍可望继续支持市场。”他说。

根据汤森路透旗下Lipper，海通国际旗下环球人民币收益基金至4月底回报约为1.42%，较3月底时的0.47%明显回升；而排名居次的恒生人民币债券基金4月底时的回报率，亦由前一月的0.60%回升至1.40%。

离岸现汇 周五报6.2555，本周三触及18个月低点6.2719，今年迄今累计贬值3.23%，在亚洲主要货币中表现吊车尾。但在此同时，离岸市场并未见到明显的资金流出，短期利率仍维持在相对低的水平。香港财资公会人民币隔夜拆息定盘价 今日报1.25600%，今年以来多数时间在0.9-1.4%之间波动。

另一项证明，则是香港金管局本周公布的3月人民币存款，再创新高至9,449.10亿元，较前一个月增加246亿元，今年前三个月平均每个月增加282亿元，高于2013年月平均215亿元。此反映出近期人民币表现逊于亚洲主要货币，并未影响人民币持有意愿。

投行汇丰表示，人民币今年出乎意外地急贬，并未影响其外汇市运作，包括成交量、流动性、人民币贸易结算量增长以及点心债市场依然活络，在在显示人民币由单边升值转换至双向波动之际，市场行为及价格效率趋于成熟。

“在人民币开始在2月份和3月初迅速走弱时，我们曾担心其汇率会不会出现因市场价格变动太快而造成的流动性萎缩。但从成交量来看，这种情况没有出现。”汇丰亚洲高级外汇策略分析师王菊说。

汇丰估计，3月离岸人民币即期及远汇的每日成交量已达300亿美元水准，为离岸市场开放以来最高。去年底时约在100-150亿美元。

欲浏览离岸人民币现汇与资金池相关变化，请点选：(link.reuters.com/hyj98v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 46,025.2 118

2. 渣打 36,965.0 109

3. 星展 11,382.5 29

4. 法巴 10,786.7 37

5. 中国银行 7,982.6 12

**本周市场动态**

--台湾金管会针对当地银行TMU(金融商品行销)部门不当行销作出首桩处罚，裁定永丰金控 旗下银行暂停新承作TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约商品交易)一年。后续还将再处罚三家银行。

--摩根士丹利最新报告称，整体离岸市场的人民币经杠杆后的余额规模约在1,500亿美元，其中台湾银行业市占约25%。而台湾金管会惩处永丰金控 2890.TW 旗下永丰银行禁卖一年TRF有机会造成市场对美元的买回需求，因而看多美元/离岸人民币。

--中国财政部称，今年将在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)表示，新加坡已超越伦敦，成为全球第二大离岸人民币结算中心，仅次于香港。

--香港金融管理局称，今年首季人民币点心债券市场活跃，发行量同比增长超过一倍至586亿元人民币，是去年同期的两倍多。人民币银行贷款业务稳定增长，2月底的贷款余额达到1,230亿元，比去年底增加近6%。 （完）