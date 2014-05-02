表格：外资在韩国股市卖超1,496亿韩元，连续第四日卖超

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透首尔5月2日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,496亿韩元股票。连续四个交易日卖超，其间累计卖超金额5,081亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
5月 2日 -149.6 8.9 132.0
4月30日 -82.3 -20.6 88.7
4月29日 -159.6 88.7 57.5
4月28日 -116.6 73.8 51.1
4月25日 37.9 -255.6 199.9
4月24日 73.0 -121.1 50.2
4月23日 256.7 34.3 19.6
4月22日 106.8 11.3 -92.2
4月21日 75.5 -120.7 49.6
4月18日 121.1 157.0 -276.5
4月17日 170.3 -164.3 -5.5
4月16日 49.3 -103.4 58.5
4月15日 124.9 -311.0 189.1
4月14日 -1.3 -13.4 7.1
4月11日 116.9 -180.8 89.8
----------------------------------------------
本月以来 -149.6 8.9 132.0
----------------------------------------------
今年以来 -860.5 -783.5 1,674.7
----------------------------------------------(完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)