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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 16:47 BJT

台湾汇市：台币收升至逾两周高位，外资投入股市力道为下周看点

* 台币午后走升速度加快，因外资汇入积极
    * 外资再次买超台股释出积极讯号
    * 下周实质交投区放大至30.000-30.300

    路透台北5月2日 - 台币兑美元  周五收高4.6分至逾两周高位，受惠外
资汇入。台股今日收高，外资在台股再现大幅买超，部分交易员扭转此前保守看法，认为海
外资金青睐台湾市场不变，下周或有机会再见到外资连续买超，令台币进逼30元整数关卡。
      
    汇银人士指出，上午市场在今晚美国4月非农就业数据公布前安静无波、成交量低迷，
但午后外资保管银行美元卖盘不断，令台币急速升破30.150的阶段阻力位，一度升抵30.134
的两周盘中高位，不过寿险海外投资的美元买需进场，抵销了外资汇入力道，亦保住30.100
关卡。
            
    〞非农大概不会有太大的意外...下周就看外资汇入的力道了。〞一外资银行交易员说
。
    
    台币周线收高0.36%，升幅远落后韩元 升约1.09%。韩元周五续在近六年高位
徘徊，盘中高点逼近1,030元整数关卡，但未能升破。
    
    台币收盘价30.212创逾两周高位，前高在4月16日收报30.201；盘中前高则为4月18日报
30.035。
    
    市场人士指出，若外资一如预料积极投入台湾股市，台币下周能否敲开30元整数大门，
将取决于台湾央行的态度。央行一向不乐见台币升值过快，30元更是重要心理关卡，交易员
预料恐怕需要反复测试及外部环境的襄助，例如韩元有效升破1,030元且站稳等。
    
    
    **外资是否续买台股仍存疑**
    
    不过也有交易员对外资动向略感观望。一本地交易员指出，今日虽见外资汇入积极，但
市场成交量未能有效放大，量能不足成为隐忧，且台股方面大型权值股台积电 今
日不涨反跌，令人对外资加码台股的决心感到怀疑。
    
    交易员也指出，非农仍是大数据，其变数不可小觑，若国际美元受到非农数据的影响，
走向仍难确定，场中还是有一定的观望气氛，希望等非农变数厘清，且观察下周外资的动向
再行确认。
    
    汇银人士预估，下周台币实质交易区间在30.000-30.300的较宽区间，30.300为近期出
口商抛汇时的偏好价位；今日台币实质交易区间主要在30.134-30.182，上日则在30.188-30
.230。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点仍在平盘附
近游走，海外远汇交投未能提供现货市场更多指引；一个月远汇报价 尾盘在3
0.140/30.160左右，上日纽约盘收在30.160。
    
    台湾股市 周五收高0.86%，台湾证券交易所周五资料显示，在中断两日后，外资
及陆资在台股由卖转买，在台股大幅买超93.08亿台币。 外资此前连续买超
台股26个交易日。
    
    韩国韩元兑美元周五微幅收升，周线结束连续两周跌势。   
        
    本周全球重要经济事件及数据：
    5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单。
    
    下周全球重要经济事件及数据：
    5/5(一)：汇丰中国4月制造业PMI终值、台湾央行公布4月底外汇存底、美国4月Markit
服务业PMI终值、美国4月ISM非制造业指数、欧元集团会议；
    5/6(二)：台湾公布4月消费者物价指数、德国4月Markit服务业和综合PMI、欧元区4月M
arkit服务业和综合PMI、欧元区3月零售销售、OECD发布春季经济展望；
    5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾公布4月进出口数据、德国3月工业订单、
美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币政策会
议纪录；
    5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定；
    5/9(五)：中国4月工业生産者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、
日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.212    30.258   30.134-30.260   30.260     6.00    7.40
                                                                       
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 (完)
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