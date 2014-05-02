台湾汇市：台币收升至逾两周高位，外资投入股市力道为下周看点

* 台币午后走升速度加快，因外资汇入积极 * 外资再次买超台股释出积极讯号 * 下周实质交投区放大至30.000-30.300 路透台北5月2日 - 台币兑美元 周五收高4.6分至逾两周高位，受惠外 资汇入。台股今日收高，外资在台股再现大幅买超，部分交易员扭转此前保守看法，认为海 外资金青睐台湾市场不变，下周或有机会再见到外资连续买超，令台币进逼30元整数关卡。 汇银人士指出，上午市场在今晚美国4月非农就业数据公布前安静无波、成交量低迷， 但午后外资保管银行美元卖盘不断，令台币急速升破30.150的阶段阻力位，一度升抵30.134 的两周盘中高位，不过寿险海外投资的美元买需进场，抵销了外资汇入力道，亦保住30.100 关卡。 〞非农大概不会有太大的意外...下周就看外资汇入的力道了。〞一外资银行交易员说 。 台币周线收高0.36%，升幅远落后韩元 升约1.09%。韩元周五续在近六年高位 徘徊，盘中高点逼近1,030元整数关卡，但未能升破。 台币收盘价30.212创逾两周高位，前高在4月16日收报30.201；盘中前高则为4月18日报 30.035。 市场人士指出，若外资一如预料积极投入台湾股市，台币下周能否敲开30元整数大门， 将取决于台湾央行的态度。央行一向不乐见台币升值过快，30元更是重要心理关卡，交易员 预料恐怕需要反复测试及外部环境的襄助，例如韩元有效升破1,030元且站稳等。 **外资是否续买台股仍存疑** 不过也有交易员对外资动向略感观望。一本地交易员指出，今日虽见外资汇入积极，但 市场成交量未能有效放大，量能不足成为隐忧，且台股方面大型权值股台积电 今 日不涨反跌，令人对外资加码台股的决心感到怀疑。 交易员也指出，非农仍是大数据，其变数不可小觑，若国际美元受到非农数据的影响， 走向仍难确定，场中还是有一定的观望气氛，希望等非农变数厘清，且观察下周外资的动向 再行确认。 汇银人士预估，下周台币实质交易区间在30.000-30.300的较宽区间，30.300为近期出 口商抛汇时的偏好价位；今日台币实质交易区间主要在30.134-30.182，上日则在30.188-30 .230。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点仍在平盘附 近游走，海外远汇交投未能提供现货市场更多指引；一个月远汇报价 尾盘在3 0.140/30.160左右，上日纽约盘收在30.160。 台湾股市 周五收高0.86%，台湾证券交易所周五资料显示，在中断两日后，外资 及陆资在台股由卖转买，在台股大幅买超93.08亿台币。 外资此前连续买超 台股26个交易日。 韩国韩元兑美元周五微幅收升，周线结束连续两周跌势。 本周全球重要经济事件及数据： 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单。 下周全球重要经济事件及数据： 5/5(一)：汇丰中国4月制造业PMI终值、台湾央行公布4月底外汇存底、美国4月Markit 服务业PMI终值、美国4月ISM非制造业指数、欧元集团会议； 5/6(二)：台湾公布4月消费者物价指数、德国4月Markit服务业和综合PMI、欧元区4月M arkit服务业和综合PMI、欧元区3月零售销售、OECD发布春季经济展望； 5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾公布4月进出口数据、德国3月工业订单、 美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币政策会 议纪录； 5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定； 5/9(五)：中国4月工业生産者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、 日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.212 30.258 30.134-30.260 30.260 6.00 7.40 元太外汇经纪公司 30.210 30.256 30.138-30.256 30.256 3.26 2.765 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.130/-0.100 (完)