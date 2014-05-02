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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 16:31 BJT

更正-欧洲经济：欧元区通胀压力小幅上涨，但依旧温和

(因译文有误，内文第二段应为“欧元区未来通胀率指标(EZFIG)3月升至93.0”，非“4月”)

路透伦敦5月2日 - 一项预测周期趋势的指标周五显示，欧元区通胀压力已经小幅增加，但依然不高。

欧元区未来通胀率指标(EZFIG)3月升至93.0，2月为92.8。该指标由美国经济周期研究所(ECRI)发布。

“虽然3月EZFIG指标上升，但距离早前的低位不远。因此，欧元区通胀压力尽管有小幅上升，但仍受到抑制。”ECRI首席运营官Lakshman Achuthan表示。

外界广泛预计欧洲央行将在下周会议上保持货币政策不变，尽管通胀率远低于接近2%的目标水平。

4月消费者价格指数仅上涨0.7%，低于预期，并且仍未摆脱欧洲央行圈定的低于1%的“危险区域”。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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