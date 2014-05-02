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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:24 BJT

香港股市：收高且避免连续第三周下跌，博彩和铁路类股上涨

在香港上市的中国铁路相关股票跳涨，据两位行业内人士周五透露，近期中国铁路总公司召开电话会议，明确将今年全年的投资总额增至8,000亿元人民币以上。

中国中铁 激升9.3%，中国铁建 收高7.3%。

博彩股也上扬，稍早澳门政府公布的数据显示，4月份的博彩收入按年上升10.6%至313亿澳门元，优于预期。

永利澳门 、银河娱乐 、金沙中国 分别扬升4.1%、3%和2.1%。(完)
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