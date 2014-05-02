《焦点》苏格兰皇家银行获利暴增两倍远超预期，盘初股价跳涨10%

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
券商Sanford Bernstein分析师Chirantan Barua表示，“我们认为苏皇仍是未来两年操作英国经济题材的最佳个股。第一季财报证实了这家银行的基本获利能力。”
和多家大型银行一样，苏格兰皇家银行正在协助全球各地监管机构调查全球汇市合谋及价格操纵指控。
投资人也对苏皇提告，称2008年大规模发行股票期间该行误导投资人，并诉请返还数以10亿英镑计的资金。 苏皇周五表示，关于2008年股票发行，进一步的诉讼已经在4月28日于伦敦高等法院提出。
苏皇指出，对该公司的调查造成前景的不确定性，诉讼时程及和解金额皆具有不确定性。
该行周五表示，年底之前来自投资银行部门的获利将下滑，与整体行业趋势相符。(完) (编译/审校 张明钧/石冠兰/张涛)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。