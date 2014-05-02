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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:38 BJT

《焦点》苏格兰皇家银行获利暴增两倍远超预期，盘初股价跳涨10%

券商Sanford Bernstein分析师Chirantan Barua表示，“我们认为苏皇仍是未来两年操作英国经济题材的最佳个股。第一季财报证实了这家银行的基本获利能力。”

和多家大型银行一样，苏格兰皇家银行正在协助全球各地监管机构调查全球汇市合谋及价格操纵指控。

投资人也对苏皇提告，称2008年大规模发行股票期间该行误导投资人，并诉请返还数以10亿英镑计的资金。 苏皇周五表示，关于2008年股票发行，进一步的诉讼已经在4月28日于伦敦高等法院提出。

苏皇指出，对该公司的调查造成前景的不确定性，诉讼时程及和解金额皆具有不确定性。

该行周五表示，年底之前来自投资银行部门的获利将下滑，与整体行业趋势相符。(完) (编译/审校 张明钧/石冠兰/张涛)
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