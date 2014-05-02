版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:06 BJT

德国数据：4月制造业活动连续第十个月扩张，显示经济第二季开局强劲

“PMI终值暗示德国制造业活动在4月份小幅加速，生产增长速度为近三年来的第二快水平，”Markit的分析师Oliver Kolodseike表示。

工厂连续第12个月提高产出，企业将此归因于经济环境改善和订单增加。中间财的厂商受惠最多。

新出口订单连续第九个月增长，亚洲与欧洲国家以及美国的需求上升。

但企业在某些方面仍然保持谨慎。

“尽管产出强劲增长，但企业在增加雇佣和采购活动方面相对谨慎，”Kolodseike表示。

投入价格降幅为7月以来最大，因供应商之间的竞争加剧，部分原材料价格下跌。产出价格持平。

路透调查的分析师预期，德国第二季经济增长0.4%。(完)

(编译 高琦/张涛；审校 艾茂林/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐