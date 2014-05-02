《全球汇市》美元在美国就业报告出炉前微升，英镑涨势停滞

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3853 1.3869 -0.12 +0.79 1.3745
美元/日圆 102.46 102.32 +0.14 -2.70 105.30
欧元/日圆 141.93 141.90 +0.02 -1.87 144.63
美元/瑞郎 0.8803 0.8792 +0.13 -1.40 0.8928
英镑/美元 1.6890 1.6891 -0.01 +2.02 1.6556
美元/加元 1.0961 1.0954 +0.06 +3.21 1.0620
澳元/美元 0.9271 0.9274 -0.03 +4.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8637 0.8628 +0.10 +5.25 0.8206
欧元/瑞郎 1.2196 1.2194 +0.02 -0.61 1.2271
欧元/英镑 0.8196 0.8208 -0.15 -1.22 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0368 9.0218 +0.17 +2.14 8.8474
美元/挪威克朗 5.9580 5.9403 +0.30 -1.79 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/石冠兰/洪曦/王翔琼；审校 蔡美珍/高琦/张若琪)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)