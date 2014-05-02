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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 16:07 BJT

《全球汇市》美元在美国就业报告出炉前微升，英镑涨势停滞

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3853 1.3869 -0.12 +0.79 1.3745

美元/日圆 102.46 102.32 +0.14 -2.70 105.30

欧元/日圆 141.93 141.90 +0.02 -1.87 144.63

美元/瑞郎 0.8803 0.8792 +0.13 -1.40 0.8928

英镑/美元 1.6890 1.6891 -0.01 +2.02 1.6556

美元/加元 1.0961 1.0954 +0.06 +3.21 1.0620

澳元/美元 0.9271 0.9274 -0.03 +4.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8637 0.8628 +0.10 +5.25 0.8206

欧元/瑞郎 1.2196 1.2194 +0.02 -0.61 1.2271

欧元/英镑 0.8196 0.8208 -0.15 -1.22 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0368 9.0218 +0.17 +2.14 8.8474

美元/挪威克朗 5.9580 5.9403 +0.30 -1.79 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/石冠兰/洪曦/王翔琼；审校 蔡美珍/高琦/张若琪)
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