《路透晚报》--5月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低，索尼因发布获利预警而下挫

日本股市周五回落，索尼在发布获利预警后下跌，并且在美国非农就业报告将于今日稍晚公布以前，投资者也选择谨慎观望。日股日经指数小跌0.2%，报14,457.51点；东证股价指数收平于1,182.48点。

--中国股市：因假期休市

--香港股市：收高且避免连续第三周下跌，博彩和铁路类股上涨

香港股市收高，免于连续第三周下跌，因博彩类股因营收改善而上涨，且增加基础设施投资的计划带动中资铁路股攀升。恒生指数收高0.6%，报22,260.67点；本周上涨0.2%。恒生国企指数收高0.2%，周线平收。

--汇市：美元在美国就业报告出炉前微升，英镑涨势停滞

美元兑一篮子主要货币自三周低点微升，市场预期美国就业报告强劲，将会打消一些本周稍早疲弱的经济成长报告所带来的失望情绪。在美国就业报告公布前，市场交投偏淡。美元指数升0.1%，至79.594，周四一度跌至79.414，为4月11日以来最低水准。美元兑日圆升0.15%，报102.50，接近2月以来交投区间的中间线。欧元兑美元跌0.1%，报1.3855，英镑兑美元则持平于1.6895美元，周四曾触及近五年高位1.6921。

--欧元债市：德债收益率跌至11个月低点，因乌克兰紧张情势升级

德国公债收益率(殖利率)跌至11个月来低位，因乌克兰部队发动攻击，企图收复亲俄分离主义势力占领的城镇，但美国即将公布就业报告，令债市波动受限。0836GMT，10年期德债收益率报1.465%，此前最低跌至1.454%。

--国际油市：布兰特油价升至108美元上方，关注美国就业数据

布兰特油价升至108美元上方，但本周有可能创四个月来最大单周跌幅，因美国和利比亚供应增加，而中国需求前景低迷，均打压油价。0821GMT，布兰特原油转跌为升0.44美元，至每桶108.20美元。美国原油涨0.45美元至99.87美元。

--金属期市：伦铜可能创下七周来最大周线跌幅，因美国缩减购债

伦敦期铜变动不大，但可能会录得七周来最大的周线跌幅，此前美联储撤回流动性，而铜市场预计也将因中国假日和美国就业报告即将发布而保持清淡状态。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜扳回跌幅，上涨0.20%报每吨6,658.00美元。

--全球金市：或连续第二周收低，因美国经济好转和ETF抛盘