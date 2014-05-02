《路透晚报》--5月2日日间新闻摘要（国际版）

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
[市场摘要]
--日本股市：收低，索尼因发布获利预警而下挫
日本股市周五回落，索尼在发布获利预警后下跌，并且在美国非农就业报告将于今日稍晚公布以前，投资者也选择谨慎观望。日股日经指数小跌0.2%，报14,457.51点；东证股价指数收平于1,182.48点。
--中国股市：因假期休市
--香港股市：收高且避免连续第三周下跌，博彩和铁路类股上涨
香港股市收高，免于连续第三周下跌，因博彩类股因营收改善而上涨，且增加基础设施投资的计划带动中资铁路股攀升。恒生指数收高0.6%，报22,260.67点；本周上涨0.2%。恒生国企指数收高0.2%，周线平收。
--汇市：美元在美国就业报告出炉前微升，英镑涨势停滞
美元兑一篮子主要货币自三周低点微升，市场预期美国就业报告强劲，将会打消一些本周稍早疲弱的经济成长报告所带来的失望情绪。在美国就业报告公布前，市场交投偏淡。美元指数升0.1%，至79.594，周四一度跌至79.414，为4月11日以来最低水准。美元兑日圆升0.15%，报102.50，接近2月以来交投区间的中间线。欧元兑美元跌0.1%，报1.3855，英镑兑美元则持平于1.6895美元，周四曾触及近五年高位1.6921。
--欧元债市：德债收益率跌至11个月低点，因乌克兰紧张情势升级
德国公债收益率(殖利率)跌至11个月来低位，因乌克兰部队发动攻击，企图收复亲俄分离主义势力占领的城镇，但美国即将公布就业报告，令债市波动受限。0836GMT，10年期德债收益率报1.465%，此前最低跌至1.454%。
--国际油市：布兰特油价升至108美元上方，关注美国就业数据
布兰特油价升至108美元上方，但本周有可能创四个月来最大单周跌幅，因美国和利比亚供应增加，而中国需求前景低迷，均打压油价。0821GMT，布兰特原油转跌为升0.44美元，至每桶108.20美元。美国原油涨0.45美元至99.87美元。
--金属期市：伦铜可能创下七周来最大周线跌幅，因美国缩减购债
伦敦期铜变动不大，但可能会录得七周来最大的周线跌幅，此前美联储撤回流动性，而铜市场预计也将因中国假日和美国就业报告即将发布而保持清淡状态。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜扳回跌幅，上涨0.20%报每吨6,658.00美元。
--全球金市：或连续第二周收低，因美国经济好转和ETF抛盘
金价持稳，此前连续两日下跌，本周料录得过去三周以来连续第二次跌幅，因市场对美国经济的乐观情绪升温，且全球最大黄金上市交易基金(ETF)抛盘。0828GMT，现货金报每盎司1,284.10美元。美国期报每盎司1,284.3美元。 (完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)