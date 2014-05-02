重发-《全球汇市一周综述》非农就业数据出炉前气氛谨慎，美元徘徊在三周低点

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整理 王洋

路透北京5月2日 - 美元本周表现低迷，兑一篮子货币徘徊在三周低点附近，受到周三公布的美国第一季GDP数据疲弱打击。此外周五美国将公布备受瞩目的4月非农就业岗位数据，在此之前市场的谨慎氛围也影响到了美元走势。

相比之下，英镑则高歌猛进，显然是受到了本周一系列强劲经济数据的带动。英镑兑美元周四一度升至1.6921，创下近五年高位。

欧元区方面，本周中段公布的德国和欧元区通胀率均低于预期，暗示欧洲央行仍有刺激通胀压力，但欧元却一反市场预期走升。

本周另一颇受瞩目的是人民币汇率下滑。五一小长假前，人民币兑美元即期创下逾18个月收盘低点，周三盘中一度跌破6.26关口。

未来一周主要看点是各国央行的动向。周四欧洲央行、英国央行将公布利率决定。此外，澳洲和韩国央行将分别于周二和周五公布利率决议，日本央行将在周三公布4月货币政策会议记录。

数据亦将密集出炉，其中较为重要的有中国4月汇丰制造业和服务业PMI终值，4月进出口和CPI，美国3月服务业PMI和3月贸易收支，以及欧元区各国4月服务业和综合PMI。表现如何，敬请期待。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

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**非农就业数据出炉前气氛谨慎**

美元本周承压，兑一篮子货币仍徘徊在三周低点附近，受美国第一季国内生产总值(GDP)增速疲弱的拖累。在备受关注的美国就业数据公布前，投资人多持观望态度。

美国商务部周三公布，首季GDP按年增长0.1%，为2012年第四季以来最慢增速。经济增速从去年第四季的2.6%大幅放缓，且低于分析师预期的增长1.2%，主要原因是冬季天气异常寒冷干扰经济活动。不过，首季成长停滞可能只是暂时现象，近期的数据已表明，经济在首季末显现出反弹的力道。

美元指数周五亚洲盘初报79.516，稍早曾一度跌至79.414，为4月11日以来的最低。

周五晚些时候美国将公布备受市场瞩目的4月非农就业数据。市场预计就业报告可能显示，美国经济摆脱了严冬的拖累。据路透调查，美国4月非农就业岗位预计增加21万个，高于3月19.2万个的增幅。失业率预计将下滑0.1个百分点至6.6%。

“最后如果证实就业岗位增幅能有20万个以上，将能消除一些第一季GDP数据疲弱带来的忧虑，这应会促使美元出现一些反弹，”法国巴黎银行在给客户的报告中写道。

他认为，“多数预估介于20万至23.5万之间，实际数据需要明显偏离预估区间，才能影响汇市大幅波动。”

**英镑节节攀升**

英镑周五守稳在1.6886美元，在英国乐观的数据推动下，英镑周四曾升至近五年高位1.6921。周四公布的数据显示，英国4月制造业活动骤增，房价增速也创2007年6月以来最快。

英镑本周涨幅已有0.5%，月线图上的阻力位在1.6950左右，此处为一目均衡云区顶部。

英镑若明确突破该处将是多头技术讯号。另外一方面，短线则有过热迹象，英镑的14日相对强弱指标目前位于70以上，显示超买。

**欧元未受低通胀数据影响**

欧元本周的表现好于美元，尽管欧元区通胀率数据不及预期。本周中段公布的数据显示，欧元区4月通胀率小幅回升至0.7%，不及预估的0.8%。

分析师表示，这个结果可能不会促使欧洲央行在下周会议放宽政策，但许多人仍揣测欧洲央行最终不得不采取行动对抗通缩威胁。

摩根大通在一份客户报告中称：“稍稍不如预估的意外并不会大幅改变对欧洲央行5月或6月会议的看法。这些会议上采取行动的可能性或许只会稍微高一点。”

报告称，如果真采取行动，亦会采取循序渐进的方式，因此在欧洲央行下周会议前对欧元/美元走势影响仍是略微偏空。

**人民币刷新18个月低点**

五一小长假前，人民币兑美元即期创下逾18个月收盘低点，周三盘中跌破6.26关口。

人民币今年下跌是十多年来首次出现的重大转变，很多人认为这正对主要发达国家货币的汇率产生重要影响。

交易商称，人民币每每下跌，都会促使中国央行卖出美元买进欧元来重新平衡外汇储备。这对本来已经强劲的欧元产生更多支撑。

整体而言，分析师亦开始提到后续效应正打压欧洲的消费者物价。若来自中国的商品价格走低，则物价可能进一步下跌，让欧洲央行面临更大的阻止物价及需求进入下跌循环的压力，就如同日本近期历史一样。

“欧洲从中国和其他亚洲经济体进口许多消费品，若亚洲货币走贬，则将导致欧元区输入型通胀下滑更为严重，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson表示。(完) (审校 屈桂娟)